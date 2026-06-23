Perro causa aparatoso accidente de tránsito en Jinotepe

Con golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo resultó el motociclista Marcel Enrique Jarquín García, de 54 años, al accidentarse en la colonia Angelita Morales, en Jinotepe, Carazo.

El lesionado se transportaba en la moto placa CZ 15-63 cuando un erro callejero se le atravesó en la vía y perdió el control, derrapando varios meros sobre la vía.

El accidente fue atendido por Bomberos Unidos que trasladaron al lesionado al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo, donde horas después fue dado de alta.

