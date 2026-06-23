Managua y Matagalpa registran mayores incidencias por accidentes de tránsito

La Policía Nacional informó que entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio de 2026, se registraron 1,264 colisiones de tránsito en todo el país, dejando como resultado 35 personas lesionadas.

Según el informe semanal de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, Managua continúa siendo el departamento con la mayor incidencia de accidentes viales, con 778 colisiones, seguido por Matagalpa con 76, Masaya con 66, León con 63, Estelí con 51 y Carazo con 38.

El reporte señala que las motocicletas continúan siendo los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito, con 359 casos, seguidas por automóviles con 315, camionetas con 308, camiones con 129 y buses con 81.

Como parte de las acciones preventivas para reducir la accidentalidad vial, las autoridades realizaron regulación del tránsito y retenes en los 153 municipios del país.

Asimismo, efectuaron 17 mil 528 pruebas de alcoholemia, suspendieron 594 licencias de conducir, requisaron 14,510 vehículos y detuvieron a 61 conductores por manejar borrachos.

La Policía Nacional destacó además que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 21 de junio de 2026 se registró una disminución de 213 personas lesionadas en accidentes de tránsito en comparación con el mismo período del año 2025.

Entre las acciones preventivas desarrolladas durante la semana se encuentran la seguridad en planes escolares, centros recreativos, destinos turísticos y balnearios, así como el fortalecimiento de controles mediante alcoholímetros y radares de velocidad.

También se mantienen medidas de regulación en 84 tramos de carreteras priorizados, capacitaciones a propietarios de buses y taxis e inspecciones mecánicas a unidades de transporte público y privado.

Las autoridades reiteraron el llamado a conductores, peatones y pasajeros a no conducir en estado de ebriedad ni a exceso de velocidad, respetar las normas de tránsito, evitar el uso del teléfono celular al conducir y extremar las medidas de seguridad durante la temporada lluviosa.