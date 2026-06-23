Adulto reta a la muere al subirse a cortar mangos en Mateare

Don Jorge Vallecillo Hernández sintió el “frío de la muerte” la tarde del lunes, al caer de un árbol al que subió a cortar mangos, en Mateare.

Jorge Vallecillo Hernández

Vecinas dijeron que don Jorge vive solo, y de vez en cuando reta a la muerte, y sube a los árboles acortar frutos para luego venderlos y obtener recursos para su alimentación.

Según testigos, una vez en la cumbre, se quebró la rama en la que estaba parado el adulto mayor y cayó de una altura de 4 metros, sufriendo fracturas en su humanidad.

“Él vive solo, un hermano le manda sus chambulines de los Estados Unidos para su comida” dijo una vecina que llamó a los Bomberos Unidos que lo trasladaron a un hospital de Managua.

