Centro de Atención al Adulto Mayor Don Porfirio García celebra 3 años

El Centro Nacional de Atención al Adulto Mayor «Don Porfirio García», ubicado en Managua, conmemoró su tercer aniversario con una jornada de atención médica integral, reafirmando el compromiso del Gobierno de continuar garantizando servicios de salud dignos, gratuitos y con calidad para este sector de la población.

Centro de Atención para Adultos Mayores Porfirio García

En el marco de la celebración se desarrolló una feria de salud especializada que acercó de manera directa atenciones en fisiatría, urología, medicina interna y otorrinolaringología.

De igual forma, los protagonistas recibieron valoraciones y tratamientos en medicina natural junto a terapias complementarias orientadas a mejorar su condición física y bienestar general.

A lo largo de estos tres años de servicio continuo, el centro especializado ha consolidado el Modelo de Salud Familiar y Comunitario a nivel institucional. Los organizadores destacaron que cada consulta ejecutada busca reconocer la invaluable experiencia y aporte social de los adultos mayores, asegurándoles una atención basada en el amor, el respeto y el resguardo de su calidad de vida.