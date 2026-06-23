Encuentran cuerpo de señora arrastrada por corrientes en Río San Juan

Luego de 36 horas de intensa búsqueda, la mañana de este martes fue finalmente encontrado el cuerpo sin vida de la señora Juana González, de unos 62 años.

Juana González

Doña Juana desapareció la noche del domingo al ser arrastrada por las corrientes tras resbalar y caer accidentalmente a las aguas del Río San Juan, en el sector conocido como El Raudal, en el municipio El Castillo.

El cadáver de la infortunada fue encontrado flotando en el sector conocido como La Venada, a varios kilómetros río abajo del sitio en donde cayó a las corrientes.