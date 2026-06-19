Captan en video a ladrones en carretón asaltando a una menor de edad

Sumamente indignados se encuentran los pobladores de la colonia Xolotlán, ubicada cerca del Hospital Alemán Nicaragüense, luego de que en cámaras de seguridad quedó grabado el asalto perpetrado contra una estudiante por dos descarados carretoneros.

Asalto en Xolotlán: roban a una estudiante

En la grabación se observa cuando los dos delincuentes a bordo de un carretón de caballo van siguiendo a la adolescente y al darle alcance en un sector donde no había nada en la calle, proceden a dar la vuelta. Uno de ellos se baja para interceptarla y tras amenazarla la despoja de su celular.

Luego los delincuentes se van huyendo en dirección hacia el mismo lado de donde procedían en tanto la humilde jovencita continúa su camino rumbo a su destino, apenas volviendo a ver hacia el sitio en donde fue víctima de los dos peligrosos sujetos.

Pobladores del sector denunciaron que esa zona del Distrito VI de Managua es frecuentada por sujetos que ofrecen sus servicios para ir a botar basura cuando en realidad andan buscando como robar en las viviendas, de donde se llevan desde artículos hasta perros de raza.