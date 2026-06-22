Compatriota es acribillado por supuestos pandilleros en Maryland, Estados Unidos

El nicaragüense Harvin Antonio Torrez, de 29 años, fue asesinado a balazos en el estado de Maryland, Estados Unidos, informaron personas allegadas a su familia.

Según los informes, Harvin había sido reportado como desaparecido por sus parientes 15 días atrás, hasta que agentes policiales les dieron a conocer que su cadáver estaba en una morgue.

El cuerpo de Harvin presentaba múltiples orificios de balas y se presume que fue ultimado por grupos de pandilleros.

El nicaragüense emigró a Estados Unidos hace cuatro años y antes de irse habitaba en el barrio La Primavera en el Distrito VI de Managua.

Ahora los familiares del compatriota enfrentan la dura tarea de reunir varios miles de dólares para poder traer el cadáver y darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer.

