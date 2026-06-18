Hospital de Costa Rica busca a familiar de joven nicaragüense oriundo de Ciudad Darío

El Hospital Nacional de Salud Mental de Costa Rica emitió una solicitud de colaboración para localizar a los familiares de un joven nicaragüense que se encuentra ingresado en sus instalaciones, con el fin de recabar información que permita brindarle una mejor ayuda.

Hospital busca información sobre joven para contactar a su familia.

De acuerdo con un afiche, el ciudadano refiere llamarse Hernaldo Antonio Calero, tiene entre 20 y 25 años, e ingresó a territorio costarricense hace aproximadamente dos meses.

El joven manifestó que antes de migrar habitaba en el municipio de Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa, Nicaragua.

Asimismo, indicó que su padre se llama Hernaldo Orozco y mencionó tener a sus tías Linda Calero, Sofía Calero, Lorena Calero y Yolanda Calero residiendo en Nicaragua.

Las autoridades del centro médico solicitan a cualquier persona que lo reconozca o tenga información para contactar a sus parientes, comunicarse de manera urgente al teléfono 2242-6300 (extensiones 4528 y 2423) o escribir al correo electrónico arodrise@ccss.sa.cr.