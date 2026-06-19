Capturan a sujeto señalado de cometer millonario robo en tienda de Jalapa

El sujeto Henry Gadiel Velásquez fue detenido en el municipio El Jícaro, tras ser señalado de participar en el robo de más de 30 mil dólares de una tienda ubicada en la ciudad de Jalapa, Nueva Segovia.

Henry Gadiel Velásquez

Según las investigaciones policiales, Velásquez quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio afectado en el preciso momento en que cometía el hecho delictivo.

Tras su detención en El Jícaro, Velásquez fue trasladado de inmediato a la ciudad de Jalapa.

En las próximas horas, las autoridades correspondientes lo pondrán a la orden de las instancias competentes para que responda legalmente por el delito que se le atribuye.

Por su parte, la Policía Nacional informó que mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con este caso para esclarecer todos los hechos.

