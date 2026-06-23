Hombre es asesinado de una estocada en el cuello dentro de vivienda en Matagalpa

El señor Francisco Javier Picado Figueroa, de 50 años, fue encontrado asesinado con cuchillo dentro de la vivienda en construcción que cuidaba en el barrio Las Carmelitas, en la ciudad de Matagalpa, la tarde de ayer lunes.

Francisco Javier Picado Figueroa, de 50 años

El cuerpo fue descubierto por personas allegadas quienes observaron que el infortunado presentaba una herida de cuchillo en el cuello, la cual le causó una hemorragia masiva que lo llevó a la muerte.

Picado Figueroa era originario del barrio San Luis, de Ciudad Darío, Matagalpa, y su muerte ocurrió la medianoche de ayer domingo tras ser agredido por otra persona no identificada con quien estuvo tomando licor.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional quienes con apoyo forense trasladaron el cuerpo a Medicina Legal en Matagalpa, mientras continúan las investigaciones del caso.

