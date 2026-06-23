Ejército de Nicaragua realiza ejercicios de adiestramiento en Juigalpa

El Quinto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, informó la población de Juigalpa, Chontales, que, del 23 al 27 de junio de 7 de la mañana a 4 de la tarde, realizara ejercicios de preparación combativa y tiro de armas de infantería en el polígono de tiro del Estado Mayor, ubicado en el complejo militar La Morenita.

Por lo antes expuesto, se le avisa a la población de los barrios La Morenita Número 2, La Torres, 30 de Mayo, El Santuario y Juigalpan, del municipio de Juigalpa, a no alarmarse por el movimiento de personal militar y detonaciones.

Asimismo, se le solicitó a los pobladores atender las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar accidentes.

