Masaya: media docena de antisociales son puestos tras los barrotes

Como resultado de los planes de seguridad ciudadana, la Policía Nacional capturó a seis sujetos involucrados en delitos de peligrosidad en distintos puntos del departamento de Masaya entre el martes 16 y el lunes 22 de junio.

Las autoridades policiales departamentales detallaron que entre los detenidos están un asaltante, un autor de robo con violencia, dos por robos con fuerza y unos por violación y otro por abastecimiento de drogas.

Los delitos fueron cometidos en los municipios de Masaya y Nindirí, en donde las fuerzas policiales lograron la captura de los autores para tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Como parte del trabajo preventivo, la Policía Nacional también garantizó los planes de seguridad escolar, destinos turísticos, centros recreativos y balnearios del departamento.

Asimismo, la Policía llevó a cabo visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las compañeras mujeres, accidentes de tránsito e incendios.

De igual manera, se brindó cobertura a las actividades deportivas y tradicionales; y se mantuvo la regulación del tránsito en los principales tramos de carreteras para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito.

Las autoridades recomendaron a los conductores no manejar en estado de ebriedad ni a exceso de velocidad, y respetar a los peatones y ciclistas en la vía.

A los motociclistas los instaron a usar el casco de protección, chaquetas y guantes de protección.

A los peatones y conductores, también les aconsejaron no intentar cruzar ríos, cauces, calles o caminos afectados por fuertes corrientes de agua, ya que su seguridad y su vida son lo más importante.