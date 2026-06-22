SINAPRED convoca al II Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida

Las autoridades e instituciones del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) presentaron este lunes el Plan de Organización General del Segundo Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida.

Nicaragua activa jueves 25 Ejercicio Nacional

El evento masivo está programado para este jueves 25 de junio a partir de las 10:00 de la mañana, con el objetivo de verificar la efectividad de los planes de respuesta ante emergencias meteorológicas y situaciones de multiamenazas.

El doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED, brindó los detalles técnicos de la jornada y explicó que el ejercicio se basará en la hipótesis del impacto del huracán Gamma (categoría 2) en el Pacífico y un sismo simultáneo de magnitud 6.5 en la laguna de Masaya con actividad volcánica.

González enfatizó que se hará hincapié en los sitios de alto riesgo para que las familias e instituciones demuestren la aplicación práctica de sus medidas de autoprotección frente a inundaciones, deslizamientos y fuertes vientos.

En la conferencia de prensa también participaron representantes de los gobiernos locales, el Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de Salud (MINSA), la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y el Cuerpo de Bomberos Unidos, quienes coordinarán las acciones de socorro en los territorios.

Para este ejercicio se estima la participación de un millón 983 mil personas y la activación de más de 9 mil brigadas de respuesta en los 153 municipios del país.