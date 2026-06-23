Sujeto rapta a su tierna hijastra en Matiguás

Una niña de un año fue reportada como desaparecida tras ser arrebatada de los brazos de su abuela la tarde de ayer lunes, en el barrio El Alacrán del municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa.

Marlon Antonio López Vivas

La madre de la pequeña, Meyling Suhey Granados, denunció públicamente que el presunto autor del rapto es el padrastro de la niña, identificado como Marlon Antonio López Vivas.

Según la angustiada madre, el sujeto llegó a la casa a bordo de una moto junto a otra persona portando mascarillas para ocultar sus rostros y tras quitarle la niña a la anciana, huyeron con rumbo al municipio de Muy Muy, de donde es originario el individuo.

La joven madre explicó que recientemente se había trasladado de Muy Muy hacia Matiguás debido a que ya no deseaba convivir con López Vivas por el maltrato que le daba.

Aunque el caso ya fue interpuesto ante las autoridades de la Policía Nacional para iniciar las labores de búsqueda, hasta el momento se desconoce el paradero de la bebé.

Familiares de la niña indicaron que se han comunicado con los padres del señalado, quienes manifestaron que este no se ha llegado a su vivienda.

La mamá de la niña pidió a la ciudadanía que cualquier información que ayude a dar con el paradero del sujeto o de la menor sea reportada de inmediato a las autoridades policiales o a la línea de emergencia 118.

