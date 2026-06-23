Cables de alto voltaje mantienen en peligro a pobladores de Bosques de Xiloá

Pobladores de Bosques de Xiloá hicieron un llamado urgente a quien corresponda para que lleguen a levantar unos cables de alta tensión que desde el pasado sábado se encuentran en el suelo en esa zona de Mateare, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Los habitantes del sector hicieron el llamado a través del programa “Ya de Madrugada” de Tu Nueva Radio Ya, especificando que los cables están caídos en el sector de la terminal de buses de la ruta 172.

Según los afectados las lluvias y los fuertes vientos derribaron un árbol que se trajo consigo los cables al suelo, y desde ese día se llamó a Unión Fenosa, quien envió una cuadrilla, pero solo llegaron a cortar las ramas, dejaron los cables en el suelo y se marcharon.

La preocupación radica en que hasta una cerca perimetral se encuentra energizada por estar haciendo contacto con uno de los cables, lo que representa peligro con las lluvias, ya que una persona de las muchas que transitan la zona, entre ellos niños podrían perder la vida.

Refieren los quejosos que hicieron ver la emergencia a una cuadrilla de DISNORTE-DISSUR, que pasó por el lugar y estos manifestaron que si les pagaban 1,500 córdobas harían el trabajo.

