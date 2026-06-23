Capturan a sujeto con más de un kilo de cocaína en Estelí

Más de un kilo de cocaína y siete onzas de marihuana le fueron ocupadas a Danel José Ruiz Herrera, de 29 años, durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Estelí.

Arrestado Danel José Ruiz Herrera

La captura de Danel Ruíz Herrera, se realizó el viernes 19 de junio, en el parqueo de la gasolinera Uno del barrio Zona Central, donde las autoridades perfilaban el automóvil placa M 267-029.

Según el informe policial, al momento del registro le encontraron un paquete rectangular y una bolsa plástica con sustancia blanca y al realizar la prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 1 kilo con 128.14 gramos.

También le ocuparon un óvulo con hierba verde que resultó positivo a marihuana, con un peso de siete onzas, y dinero en efectivo.

Los registros policiales indican que Danel Ruíz Herrera, tiene antecedentes delictivos por robo con fuerza y agresión contra las personas

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