Nica enfrenta pena de 20 años en Estados Unidos por abusar de un menor abordo de crucero

El pinolero Elías Luis Herrera Hernández, de 47 años, está en espera de una sentencia que podría ser de 20 años de prisión más una multa de 250 mil dólares por un delito sexual, informaron autoridades federales de Estados Unidos.

Herrera Hernández se declaró culpable ayer lunes de haber participado en la agresión sexual contra una jovencita de 15 años a bordo de un crucero que navegaba en aguas internacionales en el año 2003.

Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, el nicaragüense trabajaba junto a Edgerton Phillip Medford como tripulantes de un crucero que había partido desde la ciudad de Galveston.

La madrugada del 17 de julio de 2003, ambos atacaron a la adolescente cerca de la piscina de la embarcación.

Las investigaciones revelaron que los acusados sujetaron a la menor antes de abusar sexualmente de ella.

Aunque la acusación fue presentada en 2004, ambos sujetos lograron escapar de las autoridades.

Herrera estuvo evadiendo la justicia durante más de 20 años, hasta que fue arrestado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2025.

El otro acusado en el caso, Edgerton Phillip Medford, fue extraditado a Estados Unidos en 2007, se declaró culpable y posteriormente cumplió su condena.

La audiencia de sentencia en contra de Elías Luis Herrera Hernández está programada para el próximo 18 de septiembre.