Repatrian cuerpo de nica asesinado en Costa Rica por cortar manos en propiedad privada

Ayer lunes fueron trasladados a la comunidad San Juan Viejo, de Belén, Rivas, los restos mortales de Ervin Gutiérrez Espinoza, de 42 años, quien fue asesinado la tarde del pasado viernes en Costa Rica.

El nicaragüens Ervin Gutiérrez Espinoza

El día de su muerte Ervin Gutiérrez, se dirigía al sitio donde vivía tras concluir sus labores extrayendo arena en el sector de Paso Tempisque, del cantón de Carrillo, en la provincia de Guanacaste.

Mientras caminaban a orillas de un río, junto a otros dos rivenses se dispuso a cortar mangos en una propiedad privada.

En ese momento, el dueño de la propiedad apareció armado y le realizó tres disparos a Gutiérrez Espinoza, impactándole uno en la cabeza, matándolo al instante.

Una juez le decretó tres meses de prisión al homicida tras rechazar su argumento de que actuó en defensa propia cuando supuestamente la víctima lo amenazó con un machete.

Por su parte doña Margarita del Socorro Hernández, cónyuge de la víctima, dijo que espera que la justicia costarricense aplique todo el peso de la ley contra el homicida pues dejó a 4 menores de edad sin su padre.

Agregó que Ervin Gutiérrez era el único sustento de tres hijos de 8, 5 y 12 años que procreó con ella y de otro menor de 15 que vive en Managua con su pareja anterior.