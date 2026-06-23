Autoridades atienden a familias afectadas por inundaciones en Mulukukú

El torrencial aguacero que este lunes en gran parte del territorio nacional causó una situación de emergencia en la comunidad de Unikuas y Wasayamba, en el municipio de Mulukukú, Costa Caribe Norte.

Mulukukú bajo agua: familias atrapadas por crecida

Las precipitaciones provocaron la crecida repentina del río Unikuas, generando inundaciones en distintos puntos del sector de Wasayamba y causando anegaciones en las principales vías comerciales, dificultando el tránsito y poniendo en riesgo la infraestructura local.

El fenómeno también ocasionó la anegación de viviendas, afectando directamente a familias que habitan en zonas bajas y cercanas al cauce del río.

Ante la emergencia, el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) activó de inmediato sus mecanismos de respuesta. Las acciones son coordinadas por las autoridades municipales de Mulukukú y Paiwas, junto con diversas instituciones del Gobierno, que mantienen el monitoreo y la atención de las familias afectadas.

Tu Nueva Radio Ya, también informó que como medida preventiva, tres familias fueron evacuadas en el barrio Ausberto Paladino jurisdicción de Waslala por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias que azotan esa zona del país.

Los soldados del Ejército, junto a autoridades municipales y el COMUPRED, también alertaron a otras 15 familias que viven en zonas de riesgo para que se auto evacúen si continúan las lluvias.



