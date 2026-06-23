Bomberos Unidos fortalecen capacidades de respuesta ante incendios

Con rapidez, coordinación y profesionalismo, los Bomberos Unidos de Nicaragua, realizaron este martes un ejercicio demostrativo para fortalecer sus capacidades de respuesta ante incendios en viviendas y situaciones de rescate.

El comisionado Luis Solórzano, explicó que el ejercicio permitió evaluar la articulación entre las labores de combate al fuego y las acciones de salvamento, con simulación de un incendio en una casa de habitación con una persona atrapada en el interior, poniendo a prueba la capacidad operativa de los equipos de emergencia para extinguir las llamas, rescatar a la víctima y brindar atención inmediata.

Solórzano afirmó que el personal bomberil recibe preparación constante en rescate, primeros auxilios y extinción de incendios, con el objetivo de brindar un servicio integral a las familias nicaragüenses.

Además, los Bomberos Unidos desarrollan acciones preventivas mediante visitas a hogares, instituciones y empresas, donde ofrecen recomendaciones sobre medidas de seguridad y el uso adecuado de equipos contra incendios.