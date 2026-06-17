Enfermera termina en el hospital tras ser atropellada por camioneta en la capital

Al hospital Manolo Morales fue llevada de urgencia la enfermera Jahoska de los Ángeles Gaitán Carcache, de 26 años, quien sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo tras ser impactada por un vehículo.

Jahoska de los Ángeles Gaitán Carcache, de 26 años

El accidente sucedió la mañana de este miércoles cerca del mercado Roberto Huembes por donde la joven Gaitán intentaba cruzar la autopista con dirección al hospital La Mascota, cuando fue atropellada por una camioneta.

La lesionada fue trasladada en un taxi al centro asistencial para recibir atención médica, en tanto agentes de la Policía de Tránsito para investigar las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

