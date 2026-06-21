Motociclista pierde la vida al impactar contra autobús en Nagarote
Norwing Alfredo López Carrión, de 25 años, falleció de manera inmediata la madrugada de este domingo, al impactar contra un bus en la comarca Boquerón, municipio de Nagarote, kilómetro 39 de la carretera nueva León-Managua.
Cazadores de noticias informaron que López Carrión conducía una motocicleta placa M285066 en dirección de este a oeste cuando presuntamente pretendía aventar, invadiendo el carril contrario impactando de manera frontal contra un bus color amarillo que cubría la ruta Nagarote-Managua.
El bus era conducido por Andrés de Jesús Arauz Roa, de 59 años, quie fue trasladado a la jefatura policial de Nagarote en carácter de detenido, mientras se determina la responsabilidad entre las partes involucradas en la fatalidad vial.