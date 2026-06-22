El miércoles ingresa al país la Onda Tropical 10

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), informó que durante los próximos siete días se mantendrán condiciones climáticas frescas, con lluvias de intensidad moderada en varias zonas del territorio nacional.

Nicaragua bajo lluvias: entra onda tropical 10

Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER, dijo que las temperaturas serán ligeramente más bajas que las registradas la semana pasada.

En la región del Pacífico, se esperan máximas entre 33 y 36 grados Celsius, mientras que en las regiones Norte, Centro y Costa Caribe, oscilarán entre los 28 y 33 grados.

Prado, explicó que el ambiente permanecerá mayormente nublado y que las precipitaciones registradas este lunes son provocadas por un sistema de bajas presiones que afecta al país.

Y anunció que el próximo miércoles, ingresará la onda tropical número 10, la cual recorrerá el territorio nacional desde la Costa Caribe hacia el Pacífico.

Los mayores acumulados de lluvia se prevén en la Costa Caribe Norte y Sur, mientras que en las regiones Norte y Pacífico, se esperan lloviznas y chubascos aislados.

En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostican vientos de moderados a fuertes y oleajes de hasta 2.2 metros de altura en los litorales del sur del país, por lo que se recomienda a las embarcaciones pequeñas extremar medidas de precaución durante la navegación y faenas de pesca.

INETER, recordó que junio continúa siendo el mes más lluvioso del primer período de invierno y adelantó que a mediados de julio comenzará a establecerse gradualmente la canícula.