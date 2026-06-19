Graban robo de televisor por descuido de conductor en el Mercado Oriental

Un capitalino denunció que dos desconocidos le robaron de su vehículo un televisor de 32 pulgadas y dos taladros en el sector de El Novillo, Managua.

Robo en El Novillo: vacían auto en Managua

Aparentemente el robo ocurrió por descuido del dueño del vehículo ya que aparentemente no enllavó la puerta del conductor, lo que fue aprovechado por los ladrones.

En un video de seguridad se observa a un sujeto con camisa blanca y otro con camiseta negra, quienes participaron en el robo de los artículos.

El afectado pide ayuda para identificarlos y que las autoridades investiguen el caso.

Video del Robo