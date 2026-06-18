Corinto: trailero cae muerto antes de hacer su último viaje en empresa NITROSA
Un furgonero de identidad desconocida falleció la mañana del miércoles mientras se encontraba en el parqueo de la empresa NITROSA en Corinto, Chinandega.
Cazadores de noticias indicaron que el trailero supuestamente se disponía a aborda su unidad de transporte y al abrir la puerta para subir cayó desplomado al pavimento.
Aunque varias personas se acercaron de inmediato para auxiliarlo, notaron de inmediato que ya no presentaba signos de vida, por lo cual llamaron a las autoridades.
Se presume que el cabezalero fue fulminado por un infarto cardiaco, posibilidad que sería confirmada por un forense y las autoridades policiales.