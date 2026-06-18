Dueño de bar muere al impactar en moto contra poste cerca de Residencial Flor de Pino

De manera inmediata falleció Wilber Staylyn Zelaya Espinoza, de 36 años, al impactar en moto contra un poste del tendido eléctrico del kilómetro 12 de la carretera norte cien metros al lago en Managua a la una de la madrugada de hoy.

Choque mortal km 12 Carretera Norte Managua

Wilber Zelaya manejaba sobrio la moto marca Génesis color amarillo placa M 266 742, cuando realizó un giro indebido que lo hizo perder el control y estrellarse en el poste en el trayecto a Residencial Flor de Pino.

A consecuencias del fuerte impacto, Wilber sufrió un trauma craneal severo debido a que no andaba puesto el casco de protección.

El infortunado supuestamente era el dueño de un bar llamado “La Guitarra” ubicado cerca del Mercado Roberto Huembes y al momento de accidentarse andaba dejando un amigo en la zona donde encontró la muerte.

Las autoridades policiales se presentaron a realizar las investigaciones del caso, en tanto personal del Instituto de Medicina Legal, se llevó el cadáver para la autopsia correspondiente.