Evacúan familias ante deslizamiento de tierra en Waslala

Como medida preventiva, este lunes, tres familias fueron evacuadas en el barrio Ausberto Paladino jurisdicción de Waslala por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias que azotan esa zona del país.

Deslizamiento en Waslala deja familias evacuadas

Soldados del Ejército, junto a autoridades municipales y el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED), también alertaron a otras 15 familias que viven en zonas de riesgo para que se autoevacúen si continúan las lluvias.

En la zona trabajaron 15 militares del 6 Comando Militar Regional.



