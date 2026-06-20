Trabajador de alcaldía murió arrollado por un motociclista en ciudad de Matagalpa

El señor Santos Inocente Pastora pereció de forma inmediata al ser impactado por una motocicleta frente a la sede del Benemérito Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Matagalpa, la mañana de este sábado.

Desde hace poco tiempo, don Santos formaba parte del equipo de limpieza de calles de la alcaldía matagalpina y hoy se encontraba realizando sus labores cuando se produjo la fatalidad.

La moto placa MT 80557 era conducida por Pedro Martínez Blandón, de 19 años, quien fue detenido por la Policía, en tanto el cuerpo del infortunado trabajador fue llevado a la morgue para la respectiva autopsia.