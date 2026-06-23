Hallan sin vida a modelo colombiana dentro de una maleta en Bogotá

El cuerpo sin vida de la modelo colombiana Natalia Villalba Angarita, de 36 años, fue encontrado oculto dentro de una maleta gris en el baño de un apartamento de alquiler en Bogotá, Colombia.

Natalia Villalba Angarita

El estremecedor hallazgo se registró ayer lunes, cuando el personal de limpieza ingresó al inmueble tras vencerse el período de arrendamiento y percatarse de que la ducha permanecía abierta.

En la escena, los investigadores de la policía recuperaron pertenencias personales de la víctima, entre ellas dos pasaportes que registran un viaje reciente a España.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades determinaron que un ciudadano estadounidense y un ciudadano británico estuvieron en el lugar; este último ingresó al apartamento el 17 de junio y se retiró al día siguiente, convirtiéndose en el principal sospechoso y persona de interés para el caso.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron al ciudadano británico trasladando ropa de cama hacia la zona de lavandería, imágenes que los detectives consideran claves para la investigación.

Por el momento, la policía colombiana continúa analizando la evidencia forense, los registros de acceso y los videos de vigilancia para esclarecer las causas de la muerte, localizar al extranjero y brindar justicia a los familiares de la modelo.