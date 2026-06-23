3 miembros de una familia resultan lesionados al caer camión en precipicio de Matagalpa

Tres miembros de una familia resultaron lesionados la tarde de este martes luego de que el camión repartidor de pan en el que viajaban se volcara y cayera a un precipicio de aproximadamente 50 metros de profundidad, a la altura del kilómetro 142 de la carretera Matagalpa–La Dalia.

Matagalpa: familia cae 50 metros y sobrevive

Los afectados fueron identificados como Dilan Alexander Hernández Rodo, de 52 años; Carla Alexandra Hernández Velázquez; y un menor de 15 años.

Las víctimas se transportaban en un camión Isuzu, placas CH18-431, con dirección a la comunidad Las Escaleras para realizar labores de distribución de productos, cuando el vehículo se salió de la vía por causas que aún investigan las autoridades de tránsito.

A causa del fuerte impacto, los tres ocupantes sufrieron golpes de consideración en diversas partes del cuerpo.

Testigos y equipos de socorro procedieron al rescate de los lesionados, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Escuela César Amador Molina de la ciudad de Matagalpa, donde médicos de turno informaron que se encuentran estables y fuera de peligro.