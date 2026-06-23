Embarazada es asesinada al salir de una prisión en Belice

Una profunda conmoción sacude a Belice tras el asesinato de Jane Urbina, una mujer embarazada que perdió la vida junto a su bebé no nacido el pasado sábado en la localidad de Hattieville.

Jane Urbina

El ataque ocurrió en plena vía pública mientras la víctima esperaba transporte para regresar a su hogar en Santa Elena, luego de haber asistido a la Prisión Central de Belice para visitar a su hermano.

De acuerdo con los reportes policiales, un hombre armado que se desplazaba en motocicleta se acercó directamente a Urbina y le disparó antes de huir del lugar. Las autoridades investigan el motivo del crimen y analizan posibles filtraciones de información dentro del penal relacionadas con el registro de visitas, ya que la víctima era hermana de un agente de policía que cumple una condena de prisión perpetua por homicidio desde 2025.

Belice: embarazada es atacada en Hattieville

Aunque la policía no ha confirmado de manera oficial si el ataque constituye una represalia vinculada al caso judicial de su hermano, los detectives mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Mientras tanto, el crimen ha desatado una ola de indignación y dolor en la comunidad beliceña, la cual exige justicia inmediata y el esclarecimiento de los hechos.

