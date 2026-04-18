Par de primos quedan graves al impactar en moto contra un camión en Rivas

Gravemente lesionados resultaron los primos identificados como Leonardo y Adán, al impactar la motocicleta en que viajaban contra el camión placa RI 50-25, cuyo conductor se desplazaba por la comarca Tolesmaida en el municipio de Buenos Aires, en el departamento de Rivas.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en qué ocurrió este accidente de tránsito suscitado la mañana de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Leonardo y Adán, después de ser atendidos en el centro asistencial de la zona, serían remitidos a Managua, por su delicada situación. En tanto, agentes policiales investigan el caso.