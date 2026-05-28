Pescadores encuentran cadáver flotando en aguas de playa Casares en Carazo

A eso de las 6 de la tarde de este jueves, pescadores reportaron el hallazgo del cuerpo de una persona de sexo masculino, de identidad desconocida, flotando en las aguas del balneario de Casares jurisdicción de Diriamba, Carazo.

Los pescadores al percatarse del cadáver, enseguida informaron a las autoridades de la Policía Nacional y a miembros de la Fuerza Naval, quienes se encargarán de recuperar el cadáver.

En el lugar, se presume que el cuerpo sea el de un ciudadano estadounidense que la tarde de ayer miércoles, fue reportado como desaparecido horas después de meterse a dar un chapuzón en aguas de la playa El Astillero, en el municipio de Tola, Rivas.

Según nuestros informantes, el infortunado andaba de paseo con unos amigos, se pusieron a tomar licor, después el estadounidense se metió al agua, y ya no salió más.

Al percatarse sus acompañantes de su desaparición, alertaron a las autoridades competentes, mismas que serán las encargadas de determinar si el cadáver encontrado flotando, corresponde o no, al estadounidense reportado como desaparecido ayer.