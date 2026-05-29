Protagonistas y madres ejemplares reciben emotivo homenaje en Universidad Héroes San José de las Mulas

En un ambiente lleno de alegría, reconocimiento y orgullo, más de 150 mujeres, entre estudiantes, docentes y trabajadoras administrativas participaron en un emotivo encuentro organizado por la Universidad Héroes San José de Las Mulas para celebrar el Día de las Madres y el protagonismo de la mujer nicaragüense.

La actividad destacó el invaluable aporte de las mujeres en la educación, la familia y el desarrollo del país, reconociendo el esfuerzo de quienes día a día luchan por salir adelante y abrir caminos de oportunidades para sus hijos.

La compañera Elvira Andino, rectora de esa alma mater, resaltó el papel histórico y transformador de las mujeres dentro de la Revolución y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

“Nos inspiramos en esas mujeres que dan su vida y están comprometidas desde su propia fortaleza para brindarles a sus hijos posibilidades de estudiar y salir adelante, proclamando siempre la paz”, expresó la rectora durante el encuentro.

Andino destacó además que la Universidad Héroes San José de Las Mulas cuenta actualmente con 18 carreras universitarias y que más del 60 por ciento de la matrícula está conformada por mujeres.

Añadió que carreras como Ingeniería en Sistemas y Biotecnología, que años atrás eran mayormente cursadas por varones, hoy reflejan una amplia participación femenina, alcanzando también más del 60 por ciento de estudiantes mujeres, lo que representa un importante avance en la equidad y empoderamiento femenino.

El homenaje concluyó con un mensaje de motivación, celebrando a las madres y mujeres protagonistas que continúan dejando huellas de esfuerzo, amor y superación en Nicaragua.