Bebedora consuetudinaria fue hallada sin vida en un callejón del mercado Oriental

Momentos de sorpresa se vivieron la tarde de este sábado en el Mercado Oriental, luego de que Doña Angela Sánchez de 43 fuera encontrada sin vida en uno de los callejones cercanos al sector de los mariscos.

La infortunada era conocida cariñosamente entre comerciantes y visitantes del populoso mercado capitalino como “La Angela”.

Según vigilantes del sector, doña Ángela pasó parte de la mañana consumiendo licor, como era habitual, y horas después decidió acostarse sobre unos cartones para descansar, sin imaginar nadie que ya no volvería a despertar.

Fueron trabajadores y cuidadores del centro de compras quienes alertaron a agentes de la Policía al notar que la mujer no reaccionaba. Minutos después, las autoridades confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo de “La Ángela” fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se determinarán oficialmente las causas de su fallecimiento. Su muerte ha causado pesar entre quienes la conocían en el mercado, donde era un personaje muy popular.