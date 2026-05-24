Sujetos en moto le quitan la vida a tiros a poblador del Reparto Shick

A balazos fue asesinado la madrugada de hoy domingo el ciudadano Karel Antonio Pineda Sánchez, de 33 años, en una supuesta pasada de cuenta.

Karel Antonio Pineda Sánchez, de 33 años

En hecho ocurrió en el sector conocido como el Puente de Los Come Muertos, en el Reparto Schick, en Managua, cuando presuntamente, Karel Antonio estaba afuera de su casa en compañía de varios amigos.

Según versiones preliminares, en ese momento, cuatro sujetos a bordo de dos motos llegaron al sitio y le realizaron varios disparos a Pineda Sánchez y luego huyeron del lugar.

En un intento por salvarle la vida, Karel Antonio fue trasladado al hospital Manolo Morales Peralta, donde falleció a pesar de la rápida atención médica.

Agentes de la estación 5 de policía amplían las investigaciones para dar con la identidad y paradero de los autores del crimen y esclarecer el hecho.

