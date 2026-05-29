Traslado de Brooklyn Rivera representa un riesgo total para su vida, explica Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua informó a la ciudadanía y a las personas que solicitan el traslado del hermano Brooklyn Rivera Bryan a su domicilio, otros centros de salud o al extranjero, que dicha petición es médicamente inviable debido al extremo riesgo que representa para su vida.

Brooklyn Rivera Bryan

Las autoridades sanitarias explicaron que el paciente se encuentra en una condición de múltiples crisis médicas y extrema debilidad generalizada. Ante este panorama clínico, cualquier movimiento o traslado fuera del entorno hospitalario actual elevaría las complicaciones con consecuencias fatales predecibles.

El reporte destaca que el MINSA mantiene un seguimiento cotidiano sobre la evolución del paciente, sumado a la realización constante de juntas médicas integradas por especialistas en Neurología, Neumología, Cardiología, Nefrología y otras disciplinas, garantizando una atención responsable orientada al resguardo de su salud.

Finalmente, la institución expresó que valora la preocupación de las personas de generosa voluntad y reconoció el cariño y la sensibilidad genuina de sus familiares ante la difícil situación de salud que atraviesa su ser querido.