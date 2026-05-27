Obrero muere tras caer del techo donde realizaba mejoras en el barrio Revolución de Managua

Aparentemente desnucado murió al mediodía de este miércoles, el obrero Alejandro José López Pérez, de 48 años, al caer del techo de una casa donde realizaba trabajos en el barrio Revolución, cerca de la colonia Máximo Jerez, en el Distrito Uno de Managua.

El vecino Jairo Arancibia dijo que su amigo Alejandro López estaba cambiando el techo de una vivienda junto a su amigo Oscar Danilo Novoa, cuando supuestamente se paró sobre una lámina de plástico que estaba pintada y pasó directo hacia el suelo.

Tras caer al piso, las personas que estaban en la vivienda llamaron de urgencia a los equipos de socorro, pero cuando llegó la ambulancia de la Cruz Blanca los paramédicos confirmaron que ya no tenía los signos vitales.

Al sitio localizado de la Iglesia Santa María de los Ángeles tres cuadras al sur, se presentaron también agentes de la Policía Nacional para investigar el caso y orientaron llevar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal con el fin de determinar las causas exactas del deceso.

Según Jairo Arancibia, el infortunado tenía unas tres semanas de haber llegado procedente de Estados Unidos y una semana de estar realizando el cambio de techo en la vivienda a solicitud de los dueños, quienes lo buscaron por su experiencia en este tipo de labores.

