Potente descarga eléctrica le arrebata la vida a obrero en Motastepe, Managua

El ciudadano Sergio Alejandro Bonilla, de 22 años, pereció luego de recibir una potente descarga eléctrica, cuando realizaba trabajos de albañilería en una vivienda ubicada en reparto Motastepe, jurisdicción de Ciudad Sandino, Managua, la tarde de este viernes.

De forma preliminar, Tu Nueva Radio Ya, conoció que Sergio Bonilla se encontraba realizando mediciones cuando accidentalmente habría tocado un cable energizado, dando paso a la tragedia.

El cuerpo del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su muerte. En tanto, agentes policiales continúan con las investigaciones de la tragedia.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya indican que en lo que va del año 16 personas han muerto por descarga eléctrica en el país, incluido el joven Sergio Bonilla, quien era originario del municipio de Tipitapa, Managua.