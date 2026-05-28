Borrachito perece arrollado por un vehículo en Granada

De forma inmediata falleció una persona de sexo masculino, de identidad aún desconocida, luego de ser violentamente, impactado por un vehículo, cuyo conductor huyó.

El accidente de tránsito se registró la noche de este jueves, a la altura del kilómetro 48.7 de la carretera Guanacaste-Diriomo, en el departamento de Granada.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que, el infortunado es tomador consuetudinario y siempre deambula por esa zona.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para investigar la identidad del fallecido, además el paradero e identidad del irresponsable conductor del vehículo involucrado.