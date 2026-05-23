Asalto en supermercado deja un nicaragüense muerto, en Costa Rica

El compatriota Armel Lanzas Pérez, de 51 años, fue ultimado de un balazo a las afueras de un supermercado en San Ramón de Alajuela, en Costa Rica.

El hecho ocurrió la noche del viernes, cuando dos sujetos armados irrumpieron en un establecimiento comercial ubicado en la comunidad de Alto Villegas para cometer el robo.

En su huída los sujetos dispararon para evitar ser perseguidos y uno de los balazos impactó en el pecho del nica Armen Lanzas, quien murió en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial confirmó que ya inició las investigaciones del caso y revisa grabaciones de cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables de este crimen que cobró la vida de otro nicaragüense en tierras costarricenses.

Armel Lanza Pérez, era originario de la comunidad Compasagua, en el municipio de Muy Muy, Matagalpa, y tenía más de 30 años de vivir en Costa Rica.