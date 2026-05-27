Nicaragüense es detenido por el robo de vehículo en El Salvador

El pinolero Ángel Yibram Muñoz Mendoza, de 27 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en la localidad de San Miguel, El Salvador, como responsable del robo de un automóvil en la colonia El Tesoro.

De acuerdo con el informe oficial, el hurto ocurrió cuando el automotor fue dejado estacionado frente a una vivienda con las llaves puestas en el sistema de encendido.

Supuestamente, Muñoz Mendoza aprovechó la situación y el estado de ebriedad en el que se encontraba para abordar el vehículo y llevárselo del lugar.

Tras percatarse del hecho, la propietaria interpuso la denuncia inmediata ante la delegación policial, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

Horas más tarde, los efectivos policiales lograron ubicar y detener al sospechoso en las cercanías del sector donde se perpetró el delito.

Asimismo, las autoridades informaron que el automóvil fue localizado abandonado a la orilla de una calle y posteriormente recuperado para ser devuelto a su dueña.

Tras su arresto, el nicaragüense fue remitido a la Fiscalía General de la República de El Salvador bajo los cargos de hurto, mientras se completan las investigaciones correspondientes.

