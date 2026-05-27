Carazo: embarazada casi pierde su bebé al ser atropellada por motorizado

Con lesiones de consideración resultó la embarazada Dayana Michael Hernández González, de 24 años, al ser atropellada en las inmediaciones de la alcaldía municipal de Dolores, Carazo.

Testigos dijeron que la joven intentaba cruzar la vía cuando fue impactada por el motociclista Gerald Muñoz Valdivia, de 25 años.

La embarazada fue auxiliada por Bomberos Unidos que la trasladaron al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el barrio Carlos Rizo, de la ciudad de Jinotega, donde resultó lesionado el motociclista Moisés González Pineda, de 27 años.

El motorizado impactó contra la camioneta que conducía Jerling Nazareno Úbeda, en circunstancias investigadas por la policía.

En el hecho, Moisés González resultó con una fractura de la mano izquierda, por lo cual fue trasladado al hospital Victoria Mota, de Jinotega.

