Murió arrollado por auto al acostarse ebrio sobre la carretera en Diriomo
Con el nombre de Eduardo José López Aguirre, de 27 años, fue identificado el joven que falleció arrollado en la comarca El Rodeo, de Diriomo, Granada, a las 8 con 50 minutos de la noche de ayer jueves.
Cazadores de noticias informaron que el joven se había acostado ebrio sobre la vía en el kilómetro 48.8 de la carretera hacia el Guanacaste, cuando fue atropellado por el automóvil marca Hyundai color rojo placas CZ 401.
El vehículo era conducido por Eddy Francisco Cajina Hernández, de 45 años, quien fue retenido por la Policía para determinar su grado de responsabilidad en la tragedia causada por la imprudencia del mismo joven Eduardo López.
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