Siuna: pasajero fallece al volcarse camioneta que trasladaba de emergencia a un enfermo

El ciudadano Ariel Chavarría murió la mañana de este lunes cuando la camioneta en que viajaba de pasajero se volcó en la comunidad El Guayabo – Coperna, en el municipio de Siuna, Caribe Norte.

La camioneta era conducida a exceso de velocidad por Wilmer González, quien presuntamente trasladaba a una persona enferma al centro asistencial de Siuna, cuando perdió el control y se volcó a un lado de la vía.

Ariel Chavarría era originario de la comunidad Valle Arlen Siú y habitaba en la comunidad El Guayabo.

En la camioneta viajaban otras personas de quienes se desconoce su identidad y estado de salud.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.