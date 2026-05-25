Siuna: pasajero fallece al volcarse camioneta que trasladaba de emergencia a un enfermo
El ciudadano Ariel Chavarría murió la mañana de este lunes cuando la camioneta en que viajaba de pasajero se volcó en la comunidad El Guayabo – Coperna, en el municipio de Siuna, Caribe Norte.
La camioneta era conducida a exceso de velocidad por Wilmer González, quien presuntamente trasladaba a una persona enferma al centro asistencial de Siuna, cuando perdió el control y se volcó a un lado de la vía.
Ariel Chavarría era originario de la comunidad Valle Arlen Siú y habitaba en la comunidad El Guayabo.
En la camioneta viajaban otras personas de quienes se desconoce su identidad y estado de salud.
Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.
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