Trasladan a Río San Juan, cuerpo de nica que murió atropellado en Miami

Al municipio El Almendro, en Río San Juan, fueron llevados anoche los restos mortales de Dimar Antonio Bravo Moncada, de 30 años, quien murió atropellado por un vehículo manejado por un hondureño, en Miami, Florida, el pasado 10 de mayo.

El cuerpo sin vida fue recibido en el aeropuerto de Managua, en medio del llanto y consternación de familiares y amistades que lo acompañaron en una caravana hasta llegar a la que fue su casa en El Almendro donde fue velado anoche, para hoy darle el último adiós.

Pobladores de la zona informaron que Dimar Antonio Bravo Moncada había partido hacia los Estados Unidos desde el año 2023, y con su fallecimiento dejó en la orfandad a una niña de 8 años.