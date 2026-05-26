¡Los Mariachis callaron! uno fue encontrado sin vida en el barrio San Luis

“El día que yo me muera / No voy a llevarme nada / Hay que darle gusto al gusto / La vida pronto se acaba / Lo que pasó en este mundo / Nomás el recuerdo queda / Ya muerto voy a llevarme / Nomás un puño de tierra”.

Esa canción de Antonio Aguilar era preferida del mariachi Pedro Efigenio Castillo, de 72 años, quien fue encontrado muerto en estado de descomposición en la casa que alquilaba en el barrio San Luis Sur, de Managua, la mañana de este martes.

Pobladores del sector dijeron que don Pedro era originario de Boaco y era muy reconocido porque trabajaba como mariachi en la rotonda de Bello Horizonte, donde ofrecía sus servicios musicales.

El músico fue visto con vida por última vez la noche del sábado y los vecinos se mostraron preocupados al ver que, ayer lunes no dio señales de vida y que, de su habitación, salía una insoportable fetidez.

El señor Ángel Gómez, quien le alquilaba la vivienda al mariachi, dijo que una muchacha que llegaba a dejarle comida a un habitante de otra casa sintió el mal olor y vio gran cantidad de moscas, por lo que le informó de inmediato.

Mientras tanto, la vecina Yariela Pérez, dijo que no escucharon ruidos ni nada y la mañana de hoy, una vecina del otro lado comentó que hedía a ratón muerto, por lo que presumen que el músico tenía como dos días de fallecido.

Aunque los vecinos creen que el mariachi puede haber fallecido a causa de un infarto producto de los fuertes calores, agentes de la policía se encuentran investigando el deceso con apoyo de expertos de medicina legal.

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