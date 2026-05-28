Quinceañero grave tras accidentarse en motocicleta en Jalapa

En estado delicado quedó el jovencito Fareck Sayruth Licona Rivera, de 15 años, al accidentarse en motocicleta anoche, en la recta de Pasmata, kilómetro 299.6, en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

Jalapa: Adolescente grave tras accidente en moto

Cazadores de noticias informaron que Fareck Licona iba manejando la motocicleta marca Serpento modelo Forza 175, color naranja, con placa NS 49837, cuando perdió el control y salió rodando por el borde del adoquinado.

Producto del accidente, el quinceañero resultó con trauma craneoencefálico severo y politraumatismo, en tanto la motocicleta quedó con la parte frontal destruida y el manubrio quebrado.

Miembros de los Bomberos llevaron al lesionado hacia el hospital Pastor Jiménez, de Jalapa. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado al hospital Héroes y Mártires de Nueva Segovia, en Ocotal.

