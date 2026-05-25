Policía incauta más de 6 mil plantas de marihuana y 3 armas de fuego en Jinotega

La Policía Nacional informó este lunes la incautación de 6 mil 625 plantas de marihuana, 131 libras con 7 onzas de la misma yerba y 23 libras de semillas de Cannabis Sativa, en operativos realizados en diferentes comarcas del departamento de Jinotega.

Seis individuos presentados por la Policía Nacional.

El miércoles 20 de mayo, en la comarca Los Chiles de Amacón, en Ayapal, San José de Bocay, la Policía capturó en una casa a José Catalino González Sobalvarro, de 69 años, José Adán González Matute, de 27, Efraín Treminio Hernández, de 32, Jairo Laguna Arauz, de 36, José Francisco González Cano, de 44, y Saúl González López, de 32 años.

“En registro a la propiedad, las autoridades ocuparon cuatro sacos conteniendo 126 libras de marihuana, 23 libras de semillas y 6 mil 100 plantas de la misma droga.

Evidencias de drogas y armas decomisadas

Además de la marihuana, la Policía ocupó como evidencias dos revólveres y cinco teléfonos celulares.

Asimismo, la mañana del viernes 22 de mayo, en la comarca El Faro número 2, en Plan de Grama, Wiwilí, la Policía allanó una casa y capturó al sujeto Santos Norvin Valdivia, de 38 años.

Detención por posesión de drogas y arma artesanal.

En registro a la propiedad se ocuparon 3 bolsas plásticas y un saco macen conteniendo 5 libras y 7 onzas de marihuana, 525 plantas de la yerba maldita y un arma de fuego de fabricación artesanal.

Santos Valdivia tiene antecedentes por tráfico de drogas.

Todos los detenidos y las evidencias ocupadas ya fueron remitidos ante las autoridades competentes.

