Chontaleño murió soterrado al colapsar una mina en Guanacaste, Costa Rica

El trabajador nicaragüense Santos Argelio Álvarez Espinoza, de 38 años, murió soterrado al colapsar un túnel de la mina número 4 en Las Juntas de Abangares, en Guanacaste, Costa Rica, la mañana de ayer jueves.

Cazadores de noticias informaron que Santos Argelio estaba laborando en el túnel junto a dos compañeros más, cuando ocurrió el derrumbe que los dejó atrapados a los tres.

Colegas de trabajo en conjunto con equipos de emergencia lograron sacar a la superficie el cuerpo sin vida del pinolero, a la vez de rescatar a los otros dos mineros quienes resultaron lesionados.

Según miembros de la Cruz Roja, la recuperación del cuerpo y el rescate de los heridos resultaron complejas debido a los derrumbes y la presencia de gases dentro de la profunda mina.

Santos Argelio Álvarez Espinoza era originario de la comarca Suwana Palmira, en Santo Domingo, Chontales, donde la noticia de su muerte ha causado profunda tristeza entre familiares, amigos y conocidos.

Se prevé que en las próximas horas el cuerpo de Santos Álvarez sea repatriado desde Costa Rica y llevado a su lugar de origen para darle cristiana sepultura.